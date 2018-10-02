İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

MHP'nin af teklifini değerlendiren Akşener, "Milliyetçilikten geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. 301. maddeyi de araya sıkıştırmış. Saray yancısından Milliyetçi olmaz. Ne yana çeksen oraya uzayan lastik adamlardan Milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle...

"Milliyetçilikten geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. 301. maddeyi de araya sıkıştırmış. Saray yancısından Milliyetçi olmaz. Ne yana çeksen oraya uzayan lastik adamlardan Milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz"

"EKONOMİNİN YÖNETİMİ ABD'Lİ ŞİRKETE VERİLMİŞ"



"En baştakinden en alttakine hatta küçük ortağa kadar hepsinin ağzında aynı söz vardı. Kriz yok ABD saldırıyor. ABD ile mücadele ediyor havası satan bu beyler meğer saman altından su yürütüyormuş. Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın bu krizle alakası yok" dedi. FETO okullarından yetişmiş damat ekonomi yönetiminin McKinsey adlı şirkete vermiş. Bu ikinci bir kozmik oda davası ve vakasıdır. Amerika'dan kimlerle ne konuştun da böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duydun"



"ENFLASYON ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"



"Ekonomi buz keski doğalgaz zammıyla ocaklarda buz kesiyor. Yaptığın işin sorumluluğunu üstlen. Her yaptığını başkasının üstüne atıyorsun. Enflasyon almış başını gidiyor. Lokmalarımız küçülüyor, çiftçi, esnaf, sanayici perişan. Zengini iyice zenginleştirdin fakiri iyice fakirleştirdin. Temmuz 2018 itibariyle işsizlik fonunda yaklaşık 124 milyar lira görünüyor. Bu paranın yüzde 88'i devlet tahvilinde. Geri kalan yüzde 12'si mevduat hesaplarında. Bu fondan GAP'a 11.5 milyar borç verildi yandaşlara ama bugüne kadar tek kuruş geri gelmedi. Son dönemde İş Bankası olayıyla gündeme gelen sinsi bir çalışma daha var. İktidarın bünyesinde özel sandıkları ve vakıfları olan kurumları iki hafta önce bir toplantıya çağırdığı söyleniyor. Buradan soruyorum o vakıf ve sandıklarda toplanan paraların hazineye aktarılmasını istediniz mi? 6 banka ve 10 kurumun onbinlerce çalışanı ve emeklisinin haklarına göz mü diktiniz?"

"HEDİYE YADA SATIN ALDIN UÇAĞI VAKİT KAYBETMEDEN İADE ET"



"O meşhur uçakla ilgili "Katar hediye etti" diyor. Hiç mi devlet şuuru yok? Türk devleti böyle bir hediyeyi nasıl kabul eder. Satın aldıysan zaten iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak. Diyelim uçak hediye olsun 1934'de İran'a uçak hediye eden bir Türkiye vardı. Şimdi uçak hediye kabul eden bir Türkiye haline geldik. Lüks uçakları bırak çocuğuna pantolon alamayınca intihar eden İsmaillerle ilgilen. Hediye yada satın aldın uçağı da vakit kaybetmeden iade et"

"Ekonomik krizin yayında devam eden devlet krizimiz vardır. Kutlu devletimizin gelenekleri kurumları tek adam rejimi kurmak adına yıkılıyor"