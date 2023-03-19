İYİ Parti lideri Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100'de katıldığı canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Millet İttifakı liderlerinin milletvekili olarak partilerinin başında olmasının daha doğru olacağı" yönündeki sözleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşme ve Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi.

MANSUR YAVAŞ'IN İKİ YARDIMCI ÇIKIŞI



Akşener, kendisinin ev sahipliği yaptığı toplantıda arkadaşlarının, genel başkanların milletvekili olarak yani Meclis'te gruplarının başında bulunması ve dolayısıyla bir danışma kurulu gibi olması gerektiğini ifade ettiğini anlatarak, "Bu görüş bir karara bağlanmadan ortada kaldı. Hatta benim durumum örnek gösterildi orada. Milletvekili olarak grubunuzun başında olmadığınız zaman ahlaki olarak milletvekillerinin işine karışamıyorsunuz. Yani ben mesela milletvekillerine talimat veremiyorum. Bu iki belediye başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirmiş oldum ama yani CHP'yle anlaşarak olmuş oldu bütün bunlar." dedi.

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü;

"Orası müzakere masası. Bir arkadaşımız itiraz etti buna. Hatta bakan olmaları falan gerektiğine gitti iş. Ama sonuç itibarıyla bu iki arkadaşımızın başkan yardımcısı olarak yer almalarına ve bizlerin de başkan yardımcısı olarak milletvekili olmadan yer almasına doğru gidildi."



Burada ikna olmasına sebep olan şeyin Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın tavrı olduğunun ve kendisinin de sonra buna kanaat getirdiğinin altını çizen Akşener, "Genel başkanların milletvekili olmamasının bu seçimi alacağımıza dair bir inancın, iddianın gerekçesi, tezahürü olabileceğini söylediler. Ben de onu olumlu buldum. Ondan sonra da hep beraber el sıkıştık o konuda." ifadelerini kullandı.



Akşener, pazar günü konuşulurken konunun iki gün daha ertelenerek daha rahat konuşulmasını istediğini, ancak Mansur Yavaş'ın "İnsanlar gelecek. Bu heyecanı ortadan kaldırmayalım, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olun." dediğini, kendisinin de onlara uyduğunu ifade ederek, "Benim önceliğim bu iki arkadaşımızın, yani bizlerin meselesi ayrı ama en önemlisi koşu partneri olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olmalarıydı. Benim için en önemli konu bu." şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE'NİN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, Millet İttifakı'nın oylarını olumsuz anlamda etkileyebileceğini düşünüp düşünmediği sorulan Akşener, İnce ile 2018'de birlikte birbirlerini incitecek hiçbir iş yapmadıkları söyledi.



Akşener, "Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hakkı mevcuttur. Sayın İnce'nin, Millet İttifakı genişleyecekse eğer bu genişlemenin içinde yer almasını elbette isterim. Ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme imkanım yok. Bireysel olarak elbette çok isterim." değerlendirmesinde bulundu.



KILIÇDAROĞLU'NUN HDP İLE GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeyi nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu sadece HDP'yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Yakın zamanda Sayın Hüseyin Baş ile görüştü. Başka siyasi partilerle görüştü. Oradaki o görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok." dedi.



Akşener, seçim kampanyalarına ilişkin de bir cumhurbaşkanı adayının kazanmasına yönelik kampanya yapacaklarını, bir de her siyasi partinin kendi kampanyası olacağını kaydederek, "Bir taraftan da Meclis'te en az 360 almalıyız ki bu sistemi değiştirebilelim. Onun için de oy maksimizasyonu diyebileceğimiz, her siyasi partinin en fazla oyu alabileceği bir sistemi kurmak zorundayız. Kampanyanın bir ayağı da o olacak." ifadelerini kullandı.