İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’e gelip DEM Parti grup toplantısında konuşsun.” çağrısına tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Gün, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk milletini, Türk vatanını ve Türk bayrağını koruyup kollamak günüdür.” dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı siyasetin bir numaralı maddesi haline geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı da konuya ilişkin bir açıklama yaparak MHP liderine tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, “Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları değil, ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.” dedi.

“Gün, Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür.” ifadesini kullanan Dervişoğlu, AK Parti ve MHP’yle birlikte CHP’ye de tepki gösterdi.

Dervişoğlu, “Vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizim için yok hükmündedir.” dedi.

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