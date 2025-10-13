İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Dervişoğlu ve Yavaş, görüşme sonrası açıklama yaptı.

Dervişoğlu, yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, hem de duruşlarını göstermek bakımından Yavaş‘ı ziyaret ettiklerini belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim. Bu soruşturmaların zaten Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil" diye konuştu.



Dervişoğlu, İYİ Parti ve Zafer Partisi tabanları arasında ideolojik bir fark olup olmadığı sorusuna, "El sıkışmalar, merhabalaşmalar bunların hepsine farklı anlamlar yüklenebiliyor. Siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz; ama yöntem farklılıkları münasebetiyle de birbirinizden ayrı düşebilirsiniz. Dolayısıyla Sayın Özdağ ile bazı temel konularda ortak düşünüyor olmamıza rağmen yöntemden kaynaklı farklılıklar olabiliyor. Ben Türk siyasetinde, merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple dar alana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkesle bir arada olabiliriz yeter ki paydamız Cumhuriyet olsun" dedi.



YAVAŞ: İNSANLAR, KAMU GÖREVLİSİ SIFATIYLA YAN YANA GELEBİLİRLER



Mansur Yavaş ise bu sabah Anıtkabir'deki törende, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile el sıkışmasına ilişkin soru üzerine, "Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara protokolü, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer herhalde Ankara’nın başkent oluşunu kutlamaları gerekir. O nedenle sayın başsavcı da oraya gelmişti. Herkesle de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme konuşma olmadı. ‘Allahaısmarladık’, ‘iyi günler’ dedik birbirimize o kadar. İnsanlar her zaman, kamu görevlisi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde herhangi bir şey yok" diye cevapladı.