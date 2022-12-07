İYİ Parti Milletvekili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

TBMM'deki bütçe görüşmelerinda çıkan kavga sonrası hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı.

Konuyla ilgili İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir açıklama yaptı. Örs'ün tedavisinin normal serviste devam edeceğini söyleyen Zorlu, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız."

Dünkü bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı.

Kavga sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı Örs'ün alnında açılma meydana gelmişti.

Kalbinde pil olduğu öğrenilen Örs'te ritim bozukluğu tespit edilmesi üzerine hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.





