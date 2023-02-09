İYİ Parti milletvekilleri depremzedelere destek için birer maaşını bağışladı

İYİ Parti milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını bağışladığı bildirildi.

İYİ Parti milletvekilleri depremzedelere destek için birer maaşını bağışladı

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından İYİ Parti milletvekilleri, mağdurlarına birer maaşlarını bağışladı.

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Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir." ifadesini kullandı.

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