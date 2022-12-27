İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'çoklu aday' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, NTV canlı yayında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasında bugün yapılacak görüşmeye değinen Zorlu, "Görüşme talebi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi" dedi.

Zorlu, "Bir seçim sürecine girdi Türkiye. Altılı masanın cumhurbaşkanını belirleyeceği iddiası kararlı bir şekilde devam ediyor. Altılı masanın iki önemli partisi olarak CHP ve İYİ Parti'nin açık ve şeffaf iletişimi sürdürmesinin çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

"ADAY İÇİN İSİM GÖRÜŞÜLMEDİ"



Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi durumunda İYİ Parti'nin tavrının ne olacağı sorusuna Zorlu şu yanıtı verdi:



"Bu konuda sanıyorum en güçlü ve en fazla güvenmesi gereken parti İYİ Parti. Sayın Genel Başkanımız bir feragat ortaya koydu. Gerekçelerini milletimizle paylaştı. Cumhurbaşkanı adaylığından feragat etme kararı almış bir genel başkan olarak, en az risk ile seçimi gerçekleştirmek adına bütün detayları irdeleyen bir partiyiz. Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı tabii ki vardır. Ama henüz resmi olarak altılı masada isimler üzerinden bir görüşme yapılmadı. Biz makul çoğunluğun sesi ile aday bulmak istiyoruz."



ÇOKLU ADAY MI TEK ADAY MI?



Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'çoklu aday' olabileceği açıklaması için de "Ortak ve tek bir aday olması konusunda bizim kararlılığımız devam etmekte. Tabii ki liderler farklı bir yol haritası çizerse buna diyecek bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

CHP İLE GERGİNLİK VAR MI?

İYİ Parti Sözcüsü, Akşener'in hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye ziyarette bulunması sonrasında ortaya atılan gerilim iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Kamuoyuna yansıyan çeşitli bilgiler oldu. Bunlar içerisinde manipüle edici bilgiler olduğunu itiraf etmek lazım" diyen Zorlu, şöyle devam etti:

"CHP ile İYİ Parti'nin ortaya koyduğu birliktelik, 2018 yılından bu yana Türkiye'de ve dünyada örneğine zor rastlanan bir birliktelik. Sonuç alıcı bir birliktelikti. İttifakın temelinin uzlaşma kültürü olduğunun altını çizmek istiyorum. İki farklı parti olarak, işbirliğine dayalı bir rekabet çerçevesinde ilerlediğimizi ifade etmek lazım. kendi durduğumuz yerden ülke sorunlarının çözümlerine yönelik farklı görüşlerimiz olabilir. Rekabet halindeki ilerleyişimizin farklı şekilde yorumlanarak farklı kavramlarla kullanılması ileri ifadeler."