İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı disipline sevk edildi

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, alınan yönetim kurulu kararı ile Uğur Songül Sarıtaşlı'nın Merkez Disilin Kurulu'na sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Sarıtaşlı'nın yaptığı paylaşımın İYİ Parti tarafından asla kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halisdemir olduğunu da biliyorsun değil mi?" paylaşımında bulunmuştu.