İYİ Parti Trabzon yönetimi düştü

Trabzon ’da 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İYİ Parti’den Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık’ın partisinden istifası sonrası İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan da görevinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda açıklamada bulunan Fatma Başkan, “Özellikle yerel seçimlerde muhalefete karşı kullanılan dil ve söylemler seçmen nezdinde eleştiriye ve şüpheye sebebiyet verdi. İYİ Parti’nin oyları gün gün eridi. Bizler sürecin gittiği noktanın farkındaydık fakat partimize zarar vermemek adına genel merkezin aldığı kararlar başarıya götürmeyecek olsa da uyguladık.” dedi. Başkan şöyle devam etti: “Parti aidiyetimizle birlikte çalıştık. Vekilimiz Yavuz Aydın’la yerel seçimlerde birçok konuda fikir ayrılığına düştük. Fakat seçim sürecinde partime zarar vermemek adına yine her şeye rağmen süreci düzgün yönetmeye çalıştım. Ancak İYİ Parti olarak, sınırlı il ve ilçeler dışında ülke genelinde ağır bir hezimete uğradık. Trabzon’da Mustafa Bıyık Başkanımız ile Yomra Belediyesini alarak mevcut belediyemizi koruduk.”

“KENDİ SÖYLEMLERİMİZLE ÇELİŞTİK”



Kongrede Koray Aydın’a destek verdiklerini belirten Başkan, “Trabzonlu bir genel başkan adayı varken başka bir adayı destekleyemezdik, bize yakışmazdı. Süreçte diğer genel başkan adaylarımızı da aradım ve hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Trabzon çok farklı bir şehirdir. Bu şehrin yazılı olmayan kuralları, çok keskin normları vardır. Bu şehir milliyetçidir, kendi adamını tutar. Kendinden olanı her zaman destekler. Fakat İYİ Parti Olağanüstü Kongresi’nde böyle olmadı. İYİ Partililerin oyları ve emekleri ile siyaset yapan ve partimize umut olan Genel Başkan Adayı Sayın Koray Aydın’la dostluk yapıp, yol yürüdüğü halde desteklemeyenler oldu.” diye konuştu.



Başkan’ın görevinden istifası sonrası İl Yönetim Kurulu’nda görevli 80 üyenin 62’si de istifa etti.



Bu istifalarla birlikte partinin Trabzon İl Başkanlığı Yönetimi düşmüş oldu.