İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden kongre kararı

İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), olağan kongelerini seçimden önce yapma kararı aldı.



6'lı masanın pazar günü yapacağı 2. tur ilk toplantısı öncesi İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. Her iki toplantıdan da önemli kararlar çıktı.



İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, kurul üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin görüşleri alındı.

İYİ PARTİ KONGRESİ SEÇİM ÖNCESİ, SP KONGRESİ 30 EKİM'DE



Toplantıdan, 3. Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin 3 Ekim'de başlaması kararı alındı.



Olağan büyük kongre ise 2023 seçiminden önce gerçekleştirilecek.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime yeni parti yönetimiyle gidecek.



Saadet Partisi Genel İdare Kurulu ise, 8. Olağan Büyük Kongre'nin 30 Ekim Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı.



Partiden yapılan açıklamada, "Seçimlere ve İktidara Hazırlık” çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır" ifadesi yer aldı.

6'LI MASADA 2. TURUN İLK TOPLANTISI



6'lı masa ise 2. turun ilk toplantısına hazırlanıyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, aday belirleme yönteminin ele alınması, geçiş sürecinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.



Toplantıda, ortak Cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde durulması beklenmiyor.