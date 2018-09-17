İYİ Parti, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlere hazırlık için oluşturduğu heyetleri çalışmalar yapmak üzere illere gönderdi.



İYİ Parti genel başkan yardımcıları, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin yer aldığı heyetlerin yola çıkışı öncesi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi.



İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde her türlü baskı ve imkansızlıklara rağmen partilerinin seçimin tek kazananı olduğunu savundu.

"SIFIRDAN 5 MİLYON OYA"



Partilerinin 7 aylık bir süreçte sıfır oydan 5 milyon oya ulaştığını ve 43 milletvekili ile Meclise girmeyi başardığını belirten Paçacı, şu ifadeleri kullandı:



"İYİ Parti'ye bu başarıyı yaşatan halkımız, önümüzdeki yerel seçimlerde de İYİ Parti'ye büyük destek verecektir. Yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde ilk etapta 31 ili kapsayacak şekilde 12 grup ve 200 kişiden oluşan 'İyilik Kervanı' yola çıkmaktadır. Halkımızın dertlerini dinleyip, bu sorunları nasıl çözeceğimizi anlatmaya gidiyoruz.



Sivil toplum kuruluşları, yerel basın ve televizyonlar ziyaret edilecek, yerel ve genel problemler üzerinde fikir alışverişi yapılacaktır. İYİ Parti Türkiye'yi karış karış gezecek ve halkımızın kaybolan umutlarını tekrar kazandıracaktır."



"TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRMEYE KARARLIYIZ"



Paçacı, Genel Başkan Meral Akşener'in önderliğinde, Türkiye'yi kalkındırmaya, kutuplaşan ve hasım hale gelen halkı birleştirmeye ve huzur içinde yaşatmaya kararlı olduğunu vurguladı.



Açıklamanın ardından heyetler dualar eşliğinde gidecekleri yerlere uğurlandı.

