21.01.2026 16:56

İYİ Parti'de A Takımı belirlendi
İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta sonu yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçilmişti.

İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun 24 isimden oluşan A Takımı belirlendi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, 24 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

 

Partinin 4. Olağan Kurultayı'nda seçilen 60 kişilik GİK, ilk toplantısını Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında düzenledi.

 

Kurultayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan ve parti sözcüsü olarak görevlendirilen İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, GİK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiğini aktardı.

 

Parti sözcülüğünün yanı sıra Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildiğini belirten Kavuncu tarafından açıklanan Başkanlık Divanı üyeleri şu şekilde:

 

Genel Sekreter Osman Ertürk Özel

 

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz

 

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk

 

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır

 

Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz

 

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan

 

Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel

 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz

 

Ar-Ge ve Parti içi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz

 

Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca

 

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun

 

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan

 

Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı

 

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş

 

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba

 

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın

 

Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta

 

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat

 

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İpek Sayan Özkal

 

Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu

 

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy

 

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin

 

Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu.

