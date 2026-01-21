İYİ Parti'de A Takımı belirlendi
21.01.2026 16:56
Son Güncelleme: 21.01.2026 16:56
İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta sonu yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçilmişti.
İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun 24 isimden oluşan A Takımı belirlendi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, 24 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.
Partinin 4. Olağan Kurultayı'nda seçilen 60 kişilik GİK, ilk toplantısını Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında düzenledi.
Kurultayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan ve parti sözcüsü olarak görevlendirilen İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, GİK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiğini aktardı.
Parti sözcülüğünün yanı sıra Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildiğini belirten Kavuncu tarafından açıklanan Başkanlık Divanı üyeleri şu şekilde:
Genel Sekreter Osman Ertürk Özel
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır
Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz
Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan
Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz
Ar-Ge ve Parti içi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz
Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan
Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba
Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın
Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İpek Sayan Özkal
Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu
Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy
Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin
Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu.