İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de yeni bir istifa haberi geldi.
Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Arslan, kararına gerekçe olarak, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde işbirliği yapmayacak olmasına işaret etti.
Seçim ittifakı için yaptığı çalışmaların "kumpas kurmak, operasyon çekmek" şeklinde itham edilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Arslan, bağımsız milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.
Arslan'ın yaptığı paylaşımın tam metni şöyle:
AKŞENER: SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde yaşanan istifalarla ilgili yaptığı açıklamada, partisine yönelik bir operasyon olduğunu belirtmişti. Akşener, "Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” ifadelerini kullanmıştı.
"İKİSİ DE KORKTU KABUL ETMEDİ"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ettiğini hatırlatan Akşener, "Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler.” diye konuşmuştu.
CHP'NİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNE RET
İYİ Parti'de iki gün önce yapılan Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yerel seçimlerde işbirliği konusu ele alınmıştı. Toplantıda CHP'nin işbirliği teklifi, 14 üyenin evet oyuna karşı 35 üyenin oyu ile reddedilmişti.
TBMM'DE DAĞILIM DEĞİŞTİ
Öte yandan son istifa ile İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 38'e düştü. Meclis'te AK Parti'nin 264, CHP'nin 129, HEDEP'in 57, MHP'nin 49, Saadet Partisi'nin 20, DEVA Partisi'nin 15, Yeniden Refah Partisi'nin 5, milletvekili bulunuyor.
İYİ Parti genel seçimlerde 44 milletvekili çıkarmıştı. İstifa eden isimlerden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçti. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu bağımsız milletvekili olarak görevlerine devam ediyor. Partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır da bağımsız milletvekili.
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