İYİ Parti'de bir istifa daha

"İKİSİ DE KORKTU KABUL ETMEDİ"



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ettiğini hatırlatan Akşener, "Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler.” diye konuşmuştu.

CHP'NİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNE RET



İYİ Parti'de iki gün önce yapılan Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yerel seçimlerde işbirliği konusu ele alınmıştı. Toplantıda CHP'nin işbirliği teklifi, 14 üyenin evet oyuna karşı 35 üyenin oyu ile reddedilmişti.