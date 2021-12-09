İYİ Parti'de bölgesel temalı miting hazırlığı

İYİ Parti; illerin ekonomik, sosyal ve demografik özelliklerine göre bölgesel temalı mitingler düzenlemeye hazırlanıyor. Mitingler mart ayında başlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 11:52

İYİ Parti'de bölgesel temalı miting hazırlığı

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İYİ Parti Genel Başkan 'in talimatıyla parti yetkilileri miting hazırlık çalışmalarına başladı.

Buna göre mitingler, illerin ekonomik, sosyal, demografik özelliklerine göre, çevre illeri de kapsayacak şekilde bölgesel olarak hazırlanacak.

Mitinglerde, Antalya'da "turizm", Erzurum'da "hayvancılık", Adana'da "tarım" ya da "pamuk", Eskişehir'de "gençlik" gibi, illere göre belirlenecek temalar ele alınacak.

Bölgesine göre, "sanayici, esnaf, çiftçi, köylü, kadın, genç, öğrenci, eğitim, turizm, hayvancılık" ve benzeri temaları içerecek mitinglerin, mart ayında başlatılması planlanıyor.

Miting programlarında, esnaf, köylü, çiftçi ve çalışanların yanı sıra öğrenciler, gençler ve kadınlara yönelik özel temalar da hazırlanacak.

Bu arada, genelinde esnaf ziyaretlerini sürdüren Genel Başkan Meral Akşener, gelecek yıl da gidilmeyen bölgelerdeki esnafla bir araya gelmeye devam edecek.

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