İYİ Parti'de GİK toplandı: Yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk kez toplandı. Toplantıda partinin yeni Başkanlık Divanı’nı belirlendi. 18 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'nda eski yönetimde yer alanlardan sadece 4'ü yerini korudu .

İYİ Parti'de GİK toplandı: Yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, Genel Başkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturdu.

İYİ Parti'de GİK toplandı: Yeni Başkanlık Divanı belli oldu - 1

Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olunca görevini bırakan Ümit Özlale, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı'na geri döndü.

Kürşat Zorlu tarafından yürütülen parti sözcülüğü kaldırıldı. Dervişoğlu, Grup Başkanvekillerini de pazartesi günü açıklanacağını paylaştı. 

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