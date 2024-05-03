İYİ Parti'de GİK toplandı: Yeni Başkanlık Divanı belli oldu

Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş oldu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olunca görevini bırakan Ümit Özlale, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı'na geri döndü.



Kürşat Zorlu tarafından yürütülen parti sözcülüğü kaldırıldı. Dervişoğlu, Grup Başkanvekillerini de pazartesi günü açıklanacağını paylaştı.

