İYİ Parti'de İBB Meclisi gerilimi | Meclis üyeleri disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından belediye meclis üyelerinin disipline sevk edildiğini açıkladı.



Coşkun açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın görevinden istifa ettiğini, ancak diğer Meclis üyeleri tarafından yeniden göreve seçildiğini hatırlattı.

Coşkun, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin bu nedenle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini kaydetti.

Yücel Coşkun açıklamasında ayrıca,, Özkan'ın istifasını bizzat kendisinin istediğini belirtti, bazı İBB meclis üyelerinin bilgisi dışında hareket ettiğini ifade etti.