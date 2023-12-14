İYİ Parti'de iş birliği çatlağı

İYİ Parti'nin CHP ile yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi, bir istifaya daha yol açtı.

Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara’da iş birliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı.



Aynı sebepten İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok da görevden alındı.



Partinin Ankara ayağında bu gelişmeler yaşanırken bir gün önce de İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın görevinden istifası istendi.



7 KİŞİYE İHRAÇ TALEBİ



Özkan da CHP ile İyi Parti’nin iş birliğini savunanlar arasında yer alırken istifa ettikten kısa bir süre sonra partinin diğer meclis üyelerinin çoğunluğu ile tekrar göreve seçildi.



Bunun üzerine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da Özkan'ın aynı göreve gelmesi yönünde oy veren 7 kişiyi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

"BÖYLE BİR YOL İZLENDİ"



NTV'ye bilgi veren Özkan, konuya ilişkin görüşlerini pazartesi günü açıklayacağını söyledi ve "Düşüncemi beyan ettiğim için böyle bir yol izlendi." dedi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yorum yapmadı..

