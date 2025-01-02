İYİ Parti'de istifa: Kürşad Zorlu partiden ayrıldı

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşat Zorlu, partisinden istifa etti.



Zorlu istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.



“Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm.” diyen Kürşad Zorlu, geçen yıl yapılan kurultayı anımsattı.

"İLERLEME İMKANI KAYBEDİLDİ"



“Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır.” Ifadesini kullanan Zorlu, “Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.” dedi.

"İYİ PARTİ İLE BAĞIMI NOKTALIYORUM"



Kürşad Zorlu şöyle devam etti:



“Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum.



Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.



Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.”