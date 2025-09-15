İYİ Parti'de istifa: Sakarya İl Başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında beraberindeki ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu.

Toplantıda konuşan Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.

6 İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan Uçak ile birlikte Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.