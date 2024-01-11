İYİ Parti’de İzmir teşkilatı görevden alındı

İYİ Parti’de İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile il yönetimi ve divan kurulu görevden alındı.



Partinin İzmir il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu’nun Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın 10 Ocak 2024 tarihli yazısı ile görevden el çektirildiğini söyledi.



Genel merkezin bu kararda gerekçe belirtmediğini söyleyen Bezircilioğlu, “Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında il sekreterimiz, siyasi işler başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur.” dedi.

Yaşanan tartışma üzerine il sekreterinin görevinden istifasının istendiğini, ancak partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale’nin devreye girdiğini belirten Bezircilioğlu, Özlale’nin bu sürecin hazırlayıcısı olduğunu savundu.