İYİ Parti’de İzmir teşkilatı görevden alındı

İYİ Parti Genel Merkezi, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, il yönetimi ve divan kurulunu görevden aldı. Görevden alınan Bezircioğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale’yi bu süreci hazırlamakla suçladı.

İYİ Parti’de İzmir teşkilatı görevden alındı

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İYİ Parti’de İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile il yönetimi ve divan kurulu görevden alındı.

Partinin İzmir il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu’nun Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın 10 Ocak 2024 tarihli yazısı ile görevden el çektirildiğini söyledi.

Genel merkezin bu kararda gerekçe belirtmediğini söyleyen Bezircilioğlu, “Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında il sekreterimiz, siyasi işler başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur.” dedi.

İYİ Parti’de İzmir teşkilatı görevden alındı - 1

Yaşanan tartışma üzerine il sekreterinin görevinden istifasının istendiğini, ancak partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale’nin devreye girdiğini belirten Bezircilioğlu, Özlale’nin bu sürecin hazırlayıcısı olduğunu savundu.

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