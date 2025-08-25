İYİ Parti'de kurultay süreci 27 Ağustos'ta başlıyor

İYİ Parti'de ilçe ve il kongreleri sürecinin ağustosta delege seçimiyle başlayacağı bildirildi.

İYİ Parti'de kurultay süreci 27 Ağustos'ta başlıyor
Arşiv

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlayacak.

İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongre takvimini açıklayan İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun ''Kongrelerimiz, partimizin dinamizmini, demokrasiye olan bağlılığını ve milletimize hizmet azmini ortaya koyacak; farklı fikirlerin özgürce yarıştığı, ortak aklın öne çıktığı birer demokrasi şöleni olacaktır." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...