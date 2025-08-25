İYİ Parti'de kurultay süreci 27 Ağustos'ta başlıyor
İYİ Parti'de ilçe ve il kongreleri sürecinin ağustosta delege seçimiyle başlayacağı bildirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlayacak.
İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kongre takvimini açıklayan İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun ''Kongrelerimiz, partimizin dinamizmini, demokrasiye olan bağlılığını ve milletimize hizmet azmini ortaya koyacak; farklı fikirlerin özgürce yarıştığı, ortak aklın öne çıktığı birer demokrasi şöleni olacaktır." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İyi Parti
- Siyaset
- Kurultay