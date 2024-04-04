İYİ Parti'de seçim muhasebesi | Akşener aday olacak mı?

Seçim sonuçlarının ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti’de seçim muhasebesi sürüyor.



Genel Başkan Meral Akşener parti genel merkezinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Başkanlık Divanı ve milletvekilleri ile seçim sonuçlarını masaya yatıracak.



Seçimli kurultayda Akşener’in aday olup olmayacağı henüz net değil. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek. Pazartesi günü ise kurultay takvimi netleşecek.



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İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politkaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.



İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.



Üçok sosyal medaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.



İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Vaşarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.



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