İYİ Parti’de üst düzey istifa

İYİ Parti’de bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim.

İYİ Parti’nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum.



Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim.”