İYİ Parti'de üst düzey istifa

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de üst düzey istifa

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, istifa açıklamasında parti yönetimine, yerel seçim strateji üzerinden eleştiriler yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren sözlerini de hatırlatan Karakeçeli, şöyle konuştu:

"Birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için, 'Gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez.' denildi. Ankara’da ise 'hür ve müstakil' iddiası, tüm siyasi yaşamını CHP’de geçirmiş bir adayla neticelendi.''

Karakeçeli, "Kaybettirmek, bir biçimi değildir. Bu vesileyle partideki yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum ve parti üyeliğinden ayrılıyorum." dedi.

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