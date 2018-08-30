Karar, Başkanlık Divanı'nda alındı. Kararın gerekçesinde, "Yerel seçim öncesi, ivedi olarak revizyon yapılması elzem olmuştur" ifadesi yer aldı.

İl başkanlıklarından, istifa çağrısının gereğini yerine getirmeleri istendi. İstifaların ardından, yeni yönetimlerin atanacağı bildirildi.