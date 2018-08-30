Karar, Başkanlık Divanı'nda alındı. Kararın gerekçesinde, "Yerel seçim öncesi, ivedi olarak revizyon yapılması elzem olmuştur" ifadesi yer aldı.
İl başkanlıklarından, istifa çağrısının gereğini yerine getirmeleri istendi. İstifaların ardından, yeni yönetimlerin atanacağı bildirildi.
İYİ Parti'de yeniden yapılanma
NTV HaberTürkiye
İYİ Parti'de yeniden yapılanma için il ve ilçe başkanları, yönetimleri ile beraber istifa etmeye davet edildi.
Karar, Başkanlık Divanı'nda alındı. Kararın gerekçesinde, "Yerel seçim öncesi, ivedi olarak revizyon yapılması elzem olmuştur" ifadesi yer aldı.