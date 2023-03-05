İYİ Parti'den 5'li masa toplantısı sonrası açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalmasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin genel başkanları Saadet Patisi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Yola devam" mesajı verildi.



"HALKIN İRADESİ KAZANACAKTIR"



Ortak açıklamanın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti:



"İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır. Milletimize sözümüzdür. Türkiye'nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır."