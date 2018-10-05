MHP Lideri Devlet Bahçeli ile sosyal medyada tartışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde dün gece toplanan bir grup gösteri yaptı, gerginlik yaşandı.



İstanbul Valiliği'nin soruşturma başlattığı olayla ilgili MHP ve İYİ Parti'den de karşılıklı açıklamalar geldi.

Yaşanan olaya tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Milletimizin git dediği yere kadar gideceğiz. Ol dediği yerde olacağız. Siyaset sokak raconu seviyesine düşmemeli. Bir kadının kapısına adam yollamak mafya raconunda bile yoktur. Biz siyaseti meşru zeminde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Akşener’in "Demirden korksak trene binmezdik" sözlerine tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Büyükataman "Bir kere yanlış trene bindiyse; koridorda ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz" dedi.

Meral Akşener için "Kınalı Yapıncak" ifadesini kullanan Büyükataman Akşener’in FETÖ ile bağlantısı olduğunu ileri sürdü.

Akşener’in MHP’ye yönelik "küçük ortak" benzetmesine de tepki gösteren Büyükataman, "Çok sürmez. 6 ay sonra, adı gibi her şeyini taklit ettiğin partini anan kalmaz" dedi.

Büyükataman "Ülkücü hareketin kadife eldiven içinde demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır" ifadelerini de kullandı.