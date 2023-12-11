İYİ Parti'den ''Ankara ittifakı'' iddiasına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı ile Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının gerçekleştiğini belirtti.



ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ



Asgari ücret pazarlığının bugün başladığını hatırlatan Zorlu, Türkiye'nin bir asgari ücretli ülkesi haline geldiğini söyledi.



Asgari ücret zammının toplumun büyük çoğunluğu için önem arz ettiğini belirten Zorlu, yılda tek sefer düzenleme yapılmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.



Zorlu, İş Kanunu'nda asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılmasını yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığını vurgulayarak, "Bizim önerimiz net ve açıktır. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün Genel Kurulda görüşülmeye başlandı. Bu vesileyle asgari ücret konusunda partimizin önerisi yılda 2 kez düzenleme yapılmak kaydıyla ocak ayında 17 bin lira ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmesidir." diye konuştu.



''TARTIŞMAYA AÇIK BİR KONU DEĞİL"



İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, açıklamasının ardından bir basın mensubunun, yerel seçimlere ilişkin, "Genel İdare Kurulunun Ankara özelinde bir işbirliği yapılmasını yeniden oylamaya sunacağına ilişkin bir iddia var. Toplantıda bu konu gündeme geldi mi?" sorusuna, "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız, çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Tartışmaya açık bir konu değil. En üstten en alta kadar bütün birimlerimizi, mensuplarımızı bağlayan karar." yanıtını verdi.



Teşkilatça her mecrada, tüm yörelerde çalışmalarını yürüteceklerini dile getiren Zorlu, "İnanın önümüzdeki günlerde seçim yaklaştıkça İYİ Partinin böyle bir alternatif güzergahı açmış olmasının ne kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler." diye konuştu.