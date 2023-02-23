İYİ Parti'den deprem bölgesindeki iller için yeni proje

İYİ Parti, depremden etkilenen iller için "İnsani Sanayi Bölgeleri Projesi" hazırladı.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde sürdürülebilir yaşamın sağlanmasının, iktisadi faaliyetlerin yeniden başlamasıyla mümkün olacağını belirtti.

Depremin etkilediği illerde 210 bin iş yeri, 327 bin esnaf, 461 bin memur ve 1,8 milyon kayıtlı çalışan bulunduğunu, 269 bin çiftçinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Özlale, "İYİ Parti olarak bölgedeki yaşamın yeniden normale dönmesi, vatandaşlarımıza istihdam, şirketlerimize yatırım olanakları sunulması için zemin çalışması yapılmış bölgelerde her biri 1000 hektarlık alanı kapsayacak insani sanayi bölgeleri kurulmasını öneriyoruz." dedi.

SANAYİ BÖLGELERİNE BENZER BİR YAPI



Özlale, bu bölgelerin, Mısır ve Ürdün'de kurulan ve ABD'ye herhangi bir tarife ve kota engeli olmaksızın ihracat yapma imtiyazına sahip "özellikli sanayi bölgelerine" benzer bir yapıda olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Depremden olumsuz etkilenen bölgelerde hayatın yeniden başlaması için bu bölgelere aynı imtiyazların verilmesi konusunda uluslararası işbirlikleri kurulacaktır. Böylece hem ülkemiz hem de işbirliği yapılacak ülkeler için bir 'kazan kazan' durumu ortaya çıkacaktır. Bu tür imtiyaz, insani sanayi bölgelerine hızlı yatırım çekme ve istihdam yaratma konusunda da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Deprem bölgesinin coğrafi konumu ve Türk sanayisinin kabiliyeti, yabancı yatırımcılar için çekiciliği daha da artıracaktır. Kurulması planlanan 4 insani sanayi bölgesinin toplam istihdama etkisi 250 binden az olmayacak."