İYİ Parti'den Ensarioğlu'nun "ambargo" iddiasına yalanlama

"İYİ PARTİ'YE OPERASYON YAPILIYOR"



Ensarioğlu'nun iddiasının sebep sonuç ilişkisini anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Usta, "Bir yerlerden ufak tefek bir şeyler bulunup İYİ Parti'ye karşı operasyon yapılıyor." dedi.



Usta, TBMM Başkanlığından da İYİ Parti grubunun soru önergesine ambargo uygulamadığını açıklamasını beklediklerini söyledi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, Salim Ensarioğlu'nun kendisini telefonla arayarak defalarca özür dilediğini aktardığını belirten Usta, "Açık kabahatin gizli özrü olmaz. Attığı iftirayla ilgili net bir özür dilemesini Sayın Ensarioğlu'ndan bekliyoruz. Yalanı, iftirayı bütün Türkiye'ye yayacaksınız, gizli gizli özür dileyeceksiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kimse yalanlarla İYİ Parti'ye yön vermeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.



Usta, bir gazetecinin "Ensarioğlu'nun çıkışları devam ediyor. Sizin de operasyon iddianız var. Genel Başkan Akşener de 'Savaş ilanıysa savaş ilanı' dedi. Savaşın tarafı Cumhur İttifakı mı eski ortaklarınız mı?" sorusuna, "Bize kim iftira atıyorsa, bizimle kim açık veya gizli mücadele ediyorsa, onunla mücadele edeceğiz anlamına gelir." yanıtını verdi.

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