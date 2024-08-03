İYİ Parti'den Instagram kararının iptali için dava

Instagram'a dün erişim engeli geldi.



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada davanın yalnızca bir idari işlemin iptali talebini içermediğini hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını belirtti.

Dervişoğlu engelleme kararının gerekçesinin belirtilmediğini vurguladı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ

Dervişoğlu, Ankara İdare Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde kararın anayasa'ya aykırı olduğu, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği için yürütmenin durdurulması talep edildi.