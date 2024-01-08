İYİ Parti’den İstanbul ve Ankara adaylarına ilişkin açıklama

İYİ Parti’de yerel seçim için aday belirleme çalışmaları sürüyor.



Seçime kendi ismi ve adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti’de bugün Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı.



Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Manisa ve Adana için adaylarını bu hafta açıklayacaklarını söyleyen Zorlu, Samsun ve Antalya adayları için de partide bir uzlaşma sağlandığını ifade etti. Zorlu, İstanbul ve Ankara adaylarının ocak ayı içinde açıklamak istediklerini söyledi.



ÖZEL’İN MİTİNG DAVETİNE YANIT



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay için Ankara’da düzenlenecek mitinge daveti sorulan Zorlu, “Sanıyorum iki başlıklı bir çağrıydı. Bir, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma girişimi yapıldı. Biz orada imza vermedik ama böyle bir toplantı gerçekleştirilme durumu olursa Genel Kurul’da yer alacağız. Mitinge gelince de buraya katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde.” yanıtını verdi.