İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.

E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran E-Devlet'te erişim sorunu

E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran E-Devlet'te erişim sorunu

Yaşı 18, suç kaydı 25! Erdem'in "ağabey" demedi diye öldürüldüğü ortaya çıktı

Yaşı 18, suç kaydı 25! Erdem'in "ağabey" demedi diye öldürüldüğü ortaya çıktı