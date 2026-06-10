İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı
10.06.2026 13:59
Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılan Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Beyaz'ın katılımıyla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
İYİ PARTİ'NİN KURUCU İSİMLERİ ARASINDA YER ALIYORDU
Ersin Beyaz, İYİ Parti'den geçen ay istifa etmişti.
Partinin kurucu isimleri arasında yer alan Beyaz, istifa açıklamasında "İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır." demişti.