İyi Parti'den istifa eden Gökhan Zan kimdir?

7 Eylül 1981 tarihinde dünyaya gelen Gökhan Zan, stoper mevkiinde görev yapmış Türk millî eski futbolcudur Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı.2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı.



2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı.Zan 20 Haziran 2003 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.Gökhan ilk kez Beşiktaş formasını ise 17 Aralık 2003 tarihinde 55 numaralı forma ile Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giydi. Beşiktaş'la ilk defa Türkiye kupası kazanan oyuncu Bu sezonda toplamda sadece 4 maç forma şansı bulmuş ve bir sezonluğunda Gaziantepspor'a kiralanmıştır.



2007-2008 sezonunda da sakatlıklar geçiren oyuncu kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiştir. Şampiyonlar ligi'nde 4 maçta forma giyen Stoper oyuncusu birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştır.Gökhan Zan 2008-2009 sezonu öncesi oynanan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Servet Çetin'le birlikte başarılı performans ortaya koymuş Türkiye ile Çeyrek final'e kadar yükselmiştir.



2008-2009 sezonunda da başarılı performansını devam ettiren başarılı futbolcu, Mustafa Denizli'nin yönettiği Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ile savunmanın göbeğinde takımın vazgeçilmezlerinden olmuştur. Lig'de 19, Türkiye kupası'nda 7 maçta forma giyen Zan, takımıyla çifte kupa kaldırmıştır. 2009-2010 sezonunda ise Beşiktaş ile kontratı biten başarılı savunmacı Galatasaray'a imza atmıştır.



2012-13 sezonu başında ise Cris'in takıma dahil olmasıyla başta Bursaspor olmak üzere adı birçok kulüple anılan Zan, Galatasaray'da kaldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken fileleri sarsamadı. Bir süre aday kadroya çağırılamayan Gökhan Zan, 2012-13 sezonundaki performasının ardından Abdullah Avcı tarafından tekrar kadroya dahil edildi.