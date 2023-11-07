İYİ Parti'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katıldı

Görüş ayrılıkları nedeniyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katıldı
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

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İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet taktı.

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katıldı - 1

AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 264'E ÇIKTI

İdris Nebi Hatipoğlu'nun partiye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264'e yükseldi.

'DEN İSTİFASINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, 2 Kasım'da sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

" ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti

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İTTİFAK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

''Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir.''

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