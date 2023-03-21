İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu için grup kararı

İYİ Parti TBMM Grubu da bugün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı.

Dün de CHP, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.



Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.