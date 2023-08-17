İYİ Parti'den MHP'ye 3. yol çağrısı

MHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti'ye ittifak çağrısı siyaset gündeminde yerini koruyor.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan ise konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Akalın, yerel seçimde ittifak çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi o açıklamasına etiketledi ve "Milliyetçi/ülkücü harekete bir iktidar borcumuz var." dedi.



Akalın, "Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir.

Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve… — Mehmet Tolga AKALIN (@avtolgaakalin) August 17, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin