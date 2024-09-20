İYİ Parti'den okulların fiziki koşullarına ilişkin açıklama

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istismarın, çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Okulların fiziki koşullarının öğrenciler açısından önemine işaret eden Taşcı, yapılan düzenlemeye göre okullarda haftanın 3 günü ve 8 bin lira karşılığında temizlik görevlisi çalıştırılabileceğini anlattı.



Okulların temizlik malzemelerinin maddi olanağı bulunan velilerce karşılandığını ifade eden Taşcı, "Okulların temizlik malzemesini veren veliler temizliği de mi yapsın? Çocuğu böyle bir ortama maruz bırakmak da aslında çocuğa kötü muamele sayılmaz mı?" sorularını yöneltti.



Selcan Taşcı, iki okul binasının fotoğrafını göstererek, bu binaların aynı anda 4-5 ayrı okul tarafından kullanıldığını belirtti. Tekirdağ'da yıkılan ve yerine yenisi yapılacak okullara yönelik çalışmaların Valilik tarafından öncelikli olarak yürütüldüğünü dile getiren Taşcı, öte yandan kentte kayıt olduğu okulun binasına hiç gidemeden mezun olan öğrenciler bulunduğuna dikkati çekti.

"DİSİPLİN SAĞLAMAK ZORLAŞIYOR"



İYİ Partili Taşcı, "Resmi olarak okul var ama fiiliyatta yok. Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum; çocuğunuzun böyle bir okulda eğitim almasını ister misiniz? Bu okullarda eğitim kalitesi, başarı oranları düşüyor. Hijyen ve disiplin sağlamak zorlaşıyor. Var olan güvenlik açığı öğrenciler ve öğretmenler açısından daha da genişliyor. Bu okullarda ilkokul, ortaokul, hatta anaokulu öğrencileri aynı binada eğitim almak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

