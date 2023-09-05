İYİ Partili Adnan Beker’in sözlerine CHP’li Özgür Özel’den yanıt

Yaklaşan yerel seçim öncesi, muhalefet kanadında “İş birliği olacak mı?” sorusu yanıt ararken, İYİ Parti Ankara Millvekili Adnan Beker’in açıklamaları tartışma yarattı.



“6’lı masa seçimi kazanmış olsaydı, biz daha bakanlıkları oluşturamazdık” diyen Beker, “Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık?” ifadelerini kullandı.



Beker’in açıklamaları sadece cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik değildi. Beker’in yerel seçimlere yönelik sözleri de dikkat çekti.



İstanbul ve Ankara’da bir işbirliği olması halinde Ankara’nın İYİ Partiye bırakılmasını isteyen Beker, “Mansur Bey, İYİ Parti’den aday olmalı. Yüzde 58’le alır.” şeklinde konuştu.



CHP’DEN SERT YANIT



Beker’in seçimlere ilişkin sarfettiği “Allah memleketi korumuş.” sözlerine CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den sert yanıt geldi.



Halk TV’ye konuşan Özgür Özel, “Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım.” dedi. “Benim anlayışımda, muhalefete muhalefet yapmak yok” diyen Özgür Özel, “İşimiz iktidara muhalefet etmek. CHP de İYİ Parti de kendi özeleştirisini yapmalı. Şimdi ona öyle ifadeler kullanılır ki; vatandaşın karşısında birlikte oy istemiş insanlara yakışmaz.” şeklinde konuştu.