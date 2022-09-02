İYİ Parti'li Bahadır Erdem'in makam şoförü, adli kontrolle serbest

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçta Erdem'in de bulunduğu öğrenilirken şoför serbest bırakıldı.

Bahadır Erdem'in şoförü Murat A. idaresindeki cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e (51) çarptı.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



Kazaya karışan araçta Erdem'in de bulunduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan sürücü Murat A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



BAHADIR ERDEM'DEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Eskişehir'de içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin, "Hem trafik kurallarına hem de olay yeri inceleme raporuna göre hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir" ifadesini kullandı.