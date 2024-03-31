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İYİ Partili Bilge Yılmaz görevi bıraktı, Meral Akşener’i istifaya çağırdı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener’i istifaya davet etti, görevinden ayrıldı. “Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.” diyen Yılmaz, “Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Bilge Yılmaz görevi bıraktı, Meral Akşener’i istifaya çağırdı

bugün yerel seçim için sandık başına gitti.

Yurt genelinde oy sayımı devam ederken, İYİ Parti’de bir istifa yaşandı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevi bıraktığını duyurdu.

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İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e istifa etmesi çağrısında bulundu.

“Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.” dedi.

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