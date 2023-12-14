İYİ Partili Ece Güner, partisinden istifa etti

İYİ Parti’de bir yerel seçim istifası daha yaşandı.



Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, yerel seçimde işbirliği teklifinin görüşüldüğü 4 Aralık’taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, “Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.” dedi.



Güner, “Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim.” ifadesini kullandı.

İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı Haberi Görüntüle İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) işbirliği teklifini Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla reddetmiş, 81 şehirde kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamıştı.



Bu kararın ardından partiden bir dizi istifa yaşanmıştı.