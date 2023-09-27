İYİ Parti’li Erhan Usta, partisinin yeni anayasa çalışmalarına destek şartını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazar günü başlayacak.

Yeni dönemde Meclis’i birçok konu başlığı bekliyor. Bunlardan bir tanesi de yeni anayasa çalışmaları.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yeni döneme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Usta, “yeni anayasa” kavramını kullanmaktan ziyade “anayasa değişikliği” kavramını kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Usta, “Yeni anayasa dediğinizde her şey farklılaşıyor. Baştan itibaren devletin şekli, sistemi, Türk vatandaşlığı, hatta Türk bayrağı bile tartışılıyor. Biz bunları tartışmayız. Bu nedenle anayasa değişikliği kavramını kullanmaktan yanayız.” dedi.

İYİ PARTİ'NİN DESTEK ŞARTI

Anayasa’da değiştirilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Usta, “Hükümetin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir düşüncesi olsa buna destek veririz.” dedi, “Ama Cumhur İttifakı'nın böyle bir düşüncesi yok.” ifadelerini kullandı.