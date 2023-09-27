İYİ Parti’li Erhan Usta, partisinin yeni anayasa çalışmalarına destek şartını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazar günü başlayacak.
Yeni dönemde Meclis’i birçok konu başlığı bekliyor. Bunlardan bir tanesi de yeni anayasa çalışmaları.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yeni döneme ilişkin soruları yanıtladı.
Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Usta, “yeni anayasa” kavramını kullanmaktan ziyade “anayasa değişikliği” kavramını kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.
Usta, “Yeni anayasa dediğinizde her şey farklılaşıyor. Baştan itibaren devletin şekli, sistemi, Türk vatandaşlığı, hatta Türk bayrağı bile tartışılıyor. Biz bunları tartışmayız. Bu nedenle anayasa değişikliği kavramını kullanmaktan yanayız.” dedi.
İYİ PARTİ'NİN DESTEK ŞARTI
Anayasa’da değiştirilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Usta, “Hükümetin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir düşüncesi olsa buna destek veririz.” dedi, “Ama Cumhur İttifakı'nın böyle bir düşüncesi yok.” ifadelerini kullandı.
Usta şunları söyledi:
“Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. maddesi bizim kırmızı çizgimiz. Bunların hiçbir şekilde müzakere edilmemesi gerekir. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. madde tartışılmadığı sürece bir sıkıntı yok. Daha demokratik, katılımcı, yasama ve yürütmenin hesap verdiği, kuvvetler ayrılığının gerçekleştiği bir anayasa bizim de özlediğimiz bir anayasadır. Ayrıca anayasa değişikliğinin yerel seçim sonrasına bırakılmasını istiyoruz. Anayasa, toplumun en üst mutabakat metnidir. Bunu siyasi rekabetin parçası yapmamak gerekir. Anayasa değişikliğinin seçim argümanı haline gelmemesi lazım.
Seçim öncesi yapılırsa iş tıkanır ve çalışmadan sonuç alınamaz. Seçim sonrasında Türkiye'nin seçimsiz bir 4 yılı var. Sağduyuya dayalı ve en geniş katılımın sağlandığı anayasa değişikliği bizim de özlemimiz. Bu konuda katkı vereceğiz. İYİ Parti olarak biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genel Merkezde anayasa değişikliği konusunda bir komisyon oluşturuldu. Hangi maddede nasıl bir değişikliğe ihtiyaç var, Bunlar çalışılıyor.”
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