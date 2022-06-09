İYİ Partili İbrahim Halil Oral, Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi

İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Oral katıldığı bir programda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ''Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir problemdir'' demişti.

ÖZÜR PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Öte yandan İbrahim Halil Oral'dan açıklama geldi. Yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyleyen Oral, ''Bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum'' dedi.