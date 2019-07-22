İstanbul'da Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi'ne gelen grup, dükkanının önünde İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt'a saldırdı.

Saldırganların yakalanması için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Polis 6 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.