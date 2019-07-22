İstanbul'da Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi'ne gelen grup, dükkanının önünde İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt'a saldırdı.
Saldırganların yakalanması için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Polis 6 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürürken, Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, dükkanının önünde 6 kişilik grubun saldırısına uğradı.
İstanbul'da Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi'ne gelen grup, dükkanının önünde İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt'a saldırdı.