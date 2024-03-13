İYİ Partili milletvekili Ahmet Çelik'in kardeşi tutuklandı

Eski İYİ Partili milletvekili Ahmet Çelik, kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Dün, Çelik kendisine ait Bahçelievler’deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı. Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı.



Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söylemişti.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyesine getirildi.



Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin