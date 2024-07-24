İYİ Partili milletvekili Nimet Özdemir istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

İYİ Partili milletvekili Nimet Özdemir istifa etti
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Son dakika haberi! İYİ Parti'de istifalar sürüyor.

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım.

Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün ’nin Vekili olduğumun bilincindeyim.

Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum.

Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun.

Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım.

Saygılarımla."

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