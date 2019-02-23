İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu, Kadıköy'deki çalışma ofisine giren kişilerin, masanın gözlerini ve dolaplarını karıştırdığını belirterek, "Adi hırsızlıktan ziyade bir siyasi hırsızlığa benziyor" dedi.



Alınan bilgiye göre Hayrettin Nuhoğlu, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokağı'ndaki bir sitede bulunan çalışma ofisine geldiğinde, bürodaki evrakını dağıtılmış halde buldu ve polise haber verdi.



Polisin incelemesi sonucunda, 04.00 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi tarafından ofise girildiği, bürodaki dolapların ve masa gözlerinin karıştırıldığı, evrakın yerlere atıldığı belirlendi.



Nuhoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın adi bir hırsızlık vakıası olmadığını düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Çünkü sadece masa gözleri ve dolaplar karıştırılmış. Bütün evrak dışarıya dökülmüş. Bir şeyler aranmış ya da bir şeyler konulmuş. Henüz bilmiyoruz. Adi hırsızlıktan ziyade bir siyasi hırsızlığa benziyor ama hangisi olursa olsun benim açımdan fark etmiyor. Bu ülkede herkesin güven içerisinde, huzur içerisinde yaşaması için elimden gelen bir şey varsa bunu devam ettireceğim. Sonuna kadar da elimden gelen her şeyi yapacağım. Önemli olan Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır."



"Ofisinizden çalınmış bir şey var mı?" şeklindeki soru üzerine ise Nuhoğlu, "Henüz bilmiyorum. Elektronik eşyalarımızın hepsi duruyor. Alınmış dosya var mı, yok mu bilmiyoruz. İncelemeden sonra belli olacak" ifadelerini kullandı.

