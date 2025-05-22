İYİ Partili vekilden cinsiyetçi mesaj iddiası: "İstifasını isteyeceğim"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın, İYİ Parti İl Başkanları WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını göndererek "Sana alacam bunu kral" şeklinde cinsiyetçi bir mesaj yazdığı öne sürüldü.

O mesajın ekran görüntüsü sosyal medyada da dolaşıma girdi.



İYİ Parti iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.



Toktaş hakkındaki iddiaları yalan ve iftira olarak niteledi. "Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" ifadelerini kullandı.



Asu Kaya ise "Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız" dedi.



DERVİŞOĞLU: ARAŞTIRMA İÇİN İKİ İSİM GÖREVLENDİRDİM



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu söz konusu iddia ile ilgili "Toktaş'ın iddiaları yalanlamasının kendileri açısından yeterli olduğunu ancak bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı olayın araştırılması için parti içinden iki ismi görevlendirdiğini" söyledi.

Dervişoğlu görevlendirilen isimlerin İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun olduğunu kaydetti.



İYİ PARTİLİ KADIN VEKİLLER ASU KAYA'YI ZİYARET EDECEK



Dervişoğlu araştırma tamamlanana kadar Toktaş'ın partideki görevlerini kendisinin üstleneceğini belirtti. Dervişoğlu, İYİ Partili kadın milletvekillerinden oluşan bir heyetin de Kaya'yı ziyaret edeceğini de söyledi.



İddialara CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da tepki gösterdi. Bulut, Kaya'ya yönelik cinsiyetçi ifadeleri kınadığını belirtti.