İYİ Partili vekilden cinsiyetçi mesaj iddiası: "İstifasını isteyeceğim"
İYİ Partili Hasan Toktaş’ın, CHP'li Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir yazışmada paylaşarak cinsiyetçi ifadeler kullandığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Toktaş "iftira" derken, Kaya ise soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini söyledi.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın, İYİ Parti İl Başkanları WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını göndererek "Sana alacam bunu kral" şeklinde cinsiyetçi bir mesaj yazdığı öne sürüldü.
O mesajın ekran görüntüsü sosyal medyada da dolaşıma girdi.
İYİ Parti iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Toktaş hakkındaki iddiaları yalan ve iftira olarak niteledi. "Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" ifadelerini kullandı.
Asu Kaya ise "Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız" dedi.
DERVİŞOĞLU: ARAŞTIRMA İÇİN İKİ İSİM GÖREVLENDİRDİM
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu söz konusu iddia ile ilgili "Toktaş'ın iddiaları yalanlamasının kendileri açısından yeterli olduğunu ancak bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı olayın araştırılması için parti içinden iki ismi görevlendirdiğini" söyledi.
Dervişoğlu görevlendirilen isimlerin İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun olduğunu kaydetti.
İYİ PARTİLİ KADIN VEKİLLER ASU KAYA'YI ZİYARET EDECEK
Dervişoğlu araştırma tamamlanana kadar Toktaş'ın partideki görevlerini kendisinin üstleneceğini belirtti. Dervişoğlu, İYİ Partili kadın milletvekillerinden oluşan bir heyetin de Kaya'yı ziyaret edeceğini de söyledi.
İddialara CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da tepki gösterdi. Bulut, Kaya'ya yönelik cinsiyetçi ifadeleri kınadığını belirtti.
TOKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: "HUKUK GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"
Hasan Toktaş, tepkiler üzerine ilk olarak sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Toktaş şunları yazdı:
"Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum.
CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya’nın fotoğrafı üzerinden kurgulanan çirkinlik, siyasetteki ayak oyunlarına gösterilecek en somut örneklerden biridir.
İddia ile söylüyorum ki;
Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir.
İnanıyorum ki, hiçbir iftira, niyeti her daim iyi olana asla yapışmaz.
İftiracılar şundan emin olsun ki;
Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim.
Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir."
"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"
Toktaş daha sonra tv100'de katıldığı canlı yayında şunları söyledi:
“Açıklamamı yaptım. Yaşanan süreçten üzüntü duyuyorum. Bununla alakalı partimiz gerekli soruşturmayı açtı. Müsebbiplerini yakın zamanda tespit edeceğimizi düşünüyoruz."
ASU KAYA: "BUNUN GERÇEK OLMADIĞINA İNANMAK İSTİYORUM"
CHP Milletvekili Asu Kaya da tv100'e yaptığı açıklamada “Gündemi bu konuyla işgal etmek istemezdim çünkü mücadelemiz çok başka. Türkiye’de kadın haklarını kullanıyoruz. Türkiye’de kadın mücadelesi veriyoruz" dedi.
"Her şeye rağmen bu paylaşımı yapmamış olmasını ümit ediyorum" diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"BİR KADININ BUNA ALET EDİLMESİ DEHŞET VERİCİ"
"Bu toplum adına, kadınlar, gençler, bize umut bağlamış olanlar adına bunun gerçek olmadığına inanmak istiyorum.
Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, bu kumpas bile olmuş bile olsa buna kadının konu edilmiş olması dehşet verici. En kıymetli olanı da Meclis'teki birçok siyasi partinin kadın siyasetçilerinin benimle dayanışma göstermiş olması çok kıymetli.
Tekrar ümit ediyorum ki Türkiye'nin gerçek gündemine dönmüş oluruz. Gündemin bununla meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar başta siyaset olmak üzere her alanda güçlü şekilde var olmaya devam edeceğiz.
“SORUŞTURMANIN SONUCUNA GÖRE İSTİFASINI İSTEYECEĞİM”
En ağır şekliyle, Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız.
"GERÇEKSE GEREKENİ EN AĞIR ŞEKİLDE YAPMASINI BİLİRİM"
Tüm bu iddiaların sonucunda bir soruşturma yürütecekler. Aynı zamanda hukuku bir adli tahkikat da başlayacak. Bunların sonucunu beklemeyi doğru buluyorum. Bundan dolayı da dikkatli cümleler kurmaya çalışıyorum ama eğer bunlar gerçekse gerekeni en ağır şekilde yapmasını biliriz."
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