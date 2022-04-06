İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Görev değişikliği genel başkanların uhdesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yaptı.



Yeni listede kendisine yer verilmeyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun “partisinden istifa edeceği” iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.



''PARTİM ADINA MÜCADELE EDECEĞİM''



Ağıralioğlu konuya ilişkin şunları söyledi:



''Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim.''



İYİ Parti lideri Meral Akşener, A takımında değişikliğe gitmişti. Teşkilat Başkanı Koray Aydın Siyasi İşler Başkanı olurken, partinin Teşkilat ve Gençlik Politikaları başkanlıkları doğrudan Akşener'e bağlanmıştı.

Meral Akşener, yeni Başkanlık Divanı'nda Yavuz Ağıralioğlu'na yer vermemişti. Ağıralioğlu, eski listede İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı'ydı.